HABER

Canikli, Gürcistanlı mevkidaşı İzoria ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli ile İzoria'nın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında askeri iş birliği konuları ele alındı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile bir araya geldi.

İzoria, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan İzoria, Bakan Canikli'nin makamına geçti.

İki bakan, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldiMilletvekilleri nikaha eşofmanla geldi
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görüşme Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

MİT operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Macron telefonu

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya Macron telefonu

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti

Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.