Canikli, Gürcistanlı mevkidaşı İzoria ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile bir araya geldi.

İzoria, Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan İzoria, Bakan Canikli'nin makamına geçti.

İki bakan, daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.