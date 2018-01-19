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Canikli'den Afrin açıklaması: Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 12:19 | Son Güncelleme 4 saat önce

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin operasyonuna ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Bakan Canikli, "Bu hareket yapılacak" dedi. Bakan "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" diye konuştu. Bedelli askerlik sorusuna ise Bakan Canikli, "Gündemimizde yok" dedi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonuna ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. A Haber televizyonunda konuşan Bakan Canikli, "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" dedi.

ABD'den gelen açıklamalara yanıt veren Bakan Canikli "Bu harekat yapılacak" açıklamasında bulundu. Canikli Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesinin her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Bakan Canikli'nin açıklamaları şu şekilde:

Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek.

Suriye'de yapılan bütün ülkelerin orayla ilgili politikaları vardır. Bir şekilde oradaki grupları da etkileyebilecekleri yönde, onları da kolaylaştırıcı adımlar atmaya çalışıyorlar.

Rusya'nın rejime büyük destek verdiklerini biliyoruz. Rejimin kendi başına söylemleri hayata geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki.

"YPG'NİN SAHİP OLDUĞU SİSTEMLERİ BİLİYORUZ"

Hepsinin bilgileri bizde var. YPG'nin sahip olduğu tüm sistemleri biliyoruz. Onların aşağı yukarı büyük bölümünün nerede tutulduğunu da biliyoruz. Şu anda yapılan atışlar söz konusu. Misilleme çerçevesinde bunlar gerçekleştiriliyor. Bu yapılırken bütün bunlar dikkate alınıyor.

25-30 bin kişiyi donatacak kadar silah ve mühimmat verdiler.

"ANTİ TANK FÜZELERİNE KARŞI SİLAH SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRDİK"

Anti tank füzeleri var ellerinde ama bizim de onlara karşı silah sistemi geliştirdiğimizi söyleyeyim. Elektronik olanlar dahil olmak üzere her türlü imkanımız var. O saldırı sistemlerini bertaraf edecek, bloke edecek, hem silah olarak hem elektronik olarak bizim ürünlerimiz var. Uçaklarımıza monte vaziyette.

Biz şu anda bilinen en gelişmiş anti tank füze mühimmatına karşı koyacak sistemi çok yeni geliştirmiş bulunmaktayız.

ABD'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

(ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Afrin açıklaması) Boş ve anlamsız bir değerlendirme. Bir defa DEAŞ bitti. Aslında şu ifade bile DEAŞ'ın, Amerika tarafından özellikle Suriye'de, belli bölgelerde nüfuzunu oluşturması, kurması, orada hakim olmak için araç olarak kullandığının bir yansıması. 'En büyük tehdit DEAŞ'tır, dolayısıyla herkes DEAŞ'e yönelik olarak bütün politikalarını belirlemeli, ona göre hareket etmeli' gibi bir yaklaşım bugün itibarıyla son derece anlamsız, içi boş bir sözdür, açıklamadır. DEAŞ tehdidinin bittiği resmi olarak ilan edildi zaten. DEAŞ tehdidi artık hem Suriye'de hem Irak'ta ortadan kaldırılmıştır. Bu gerçek ortadayken halen 'DEAŞ'a karşı odaklansın' gibi açıklama gerçekten çok anlamsız bir açıklama. Bunlar günlük taktiksel açıklamalarda ibaret.

HAREKAT NE ZAMAN OLACAK?

Bu harekatın ne zaman, hangi koldan yapılacağına ilişkin değerlendirme burada olmaz. Bizim söylediğimiz şudur, bu harekat yapılacak. Terör örgütleri oradan temizlenecek. Bugün olabilir, yarın olabilir, akşam olabilir.

Afrin merkezdeki harekat uzun sürebilir ama terör örgütü orada çabuk çözülecek.

TSK'DA FETÖ İLE MÜCADELE

Son aylarda FETÖ mensupları arasında binlerce itirafçı söz konusu oldu. Bu örgütün çökertilmesi bakımından bir imkan ama burada şu önemli. Etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla itirafçı olunuyor. Burada önemli olan verdikleri bilgilerin gizli kalmış örgüt üyelerinin tespit edilmesine katkı sağlamaları gerekir. Buna katkı sağlamıyorsa o zaman başka bir şey aramak lazım. Verdiği bilgiler örgütün çökertilmesinde çok büyük oranda zarar görmesine katkı sağlamıyorsa burada başka bir hedef aramak lazım örgüt açısından. Öyle değilse o zaman örgütün bilinçli bir politikası mı? Kamudakiler, özellikle TSK'dakiler aktif olarak göreve dönsün, böyle bir şeyi planlamışsa örgüt o zaman itirafçılar genel olarak işe yarar bilgi vermeyecekleri anlamına geliyor. Yapılacak bir hata, problem, başka problemlerin de ortaya çıkmasına neden olur. Samimi olarak örgüt üyelerinin örgütten kopacak şekilde itirafçı olarak başvurup başvurmayacaklarını anlayabileceğiz. İnceliyoruz şu anda.

BEDELLİ ASKERLİK

Hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil.

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Anahtar Kelimeler:
Nurettin Canikli Afrin

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Önce suriyeyi ABD ile karıştırın sonrada temizlemek için askeri oraya gönderin, temizlemek için
Ak kefenliler bedelli yok diyorlar ne iş?
ELBETTE AFRİNEDE MÜNBİÇ 'e de KOBANİYEDE GİRECEĞİZ! Suriye Sınırı boyunca Girmedik yer bırakmayacağız İT KÖPEK Havlasın dursun Şimdi harekata mâni olamayacağını anlayan fitneci ALÇAKLAR, taktik geliştirmiş) "böyle harekatmı olur.Davul zurnayla vs" Olum Sen O Tankı Hareket ettridiğin anda Haberini alıyorlar zaten Ahmaklığın lüzumu yok! AHMAKSIN! Biliyoruz ama Bu Ahmaklığın Vatanhainliğine Dönüşmek üzere haberin olsun Çok Beğeni alıyor olabilirsin. ALDANMA! Ordunun Azmini Milletin Güvenini kırmaya yönelik yorumlar ilginç şekilde Beğeniliyor Bu Mynette
Afrin de ametika yok.Münbiç ve diğer yerlerde amerika var.Akp ametika nın olduğu yere girmez.Malum Bop projesi.
AKP den IYI partiye neden geçtim; sürekli KANDIRILDIM diyerek ihanetini örtbas ediyor BOP görevini yapıp TÜRK milletinin basina çorap örüyor... bakin yavrum BOP kayigindan inin ESED dan ozur dileyin suriyelileri gonderin.. IRAN RUSYA ABD Suriye'den cekilmeli toprak butunlugu saglanmali deyin siz devlet yonetemezsiniz cunku TÜRK degilsiniz PAPA sizin babaniz haçlılar 15 yildir hep bizi KANDIRDINIZ kendiniz milyar dolarlari goturdunuz...
Sağır sultan duydu operasyonu öldürecek terörist bulursanız olur. Yapılan masrafa yazık Kahve hanede akşama kadar oturan vatandaş bile düşmanına bir şey yapacaksa kimse söyleyip belli etmez ki adamı ürkütmesin
@sayinkaplan Amaç teröristi öldürmek değil ki. Amaç o bölgeden korkutup kaçırmak. Bölgeyi müttefik yerel unsurlara bırakmak
@sayinkaplan Önceden duyurmalarının sebebi orada yaşayan sivil halkın bölgeden tahliye olmasını sağlamak içindi. Nitekim geçtiğimiz günlerde konvoylar halinde Afri'ni terk ettiler.
bu mahliflerin bu kadar geri zekalı yöneticileri ve seçmeni oldugu sürece erdoganı kimse yıkamaz bu ülkede
ABD ERKEK OLSUN..11 EYLÜL NASILDI ONU DÜŞÜNSÜN..ONLAR BİR KEZ YAŞADI BİZ YILLARDIR YAŞIYORUZ..ELİNİ ÇEKSİN ORTADOĞUDAN..ASKERLERİNE BİŞEY OLMASINI İSTEMİYORSA..
ERDOĞAN SAYESİNDE ABD NİN BU BÖLGEDEKİ OYUNU BOZULACAK...
AY AKAPA NIN BAKANI BU HARAKAT YAPILMAYACAK.YAPILMAZSA İSTİFA EDECEKMİSİN.
bedelli yok gündemde yok ya hu neyi anlatamıyoruz 30 yaşını aşmış bu ülkede ticareti yapan aile bakan bir çok yönden zorunluluğu olan ve bu yüzden askerliği ertelemiş insanlar var illa askere gitmeyen parası çok diyemi gitmiyor. BEDELLİ ÇIKSIN MİLYARLARCA PARA GİRECEK KASAYA. anlamıyorum gündemde yok meselesini.
biz türk milleti olarak , bunların tepesine ansızın binip geçmişte sinsice ve vahşice bizim insanımızı ve beşikteki bebeği nasıl öldürdülerse bizimde bunları ansızın yok etmemiz gerek,çünki bunlar dünyanın fitne ve fesatçıları insan kasapları ve birşeyşarın arkasına gizlenen aşağılık insan topluluğu ,abd açıkça söylemesede aslında türkiye düşmanı bakmayın müttefikimiz dediğine NATO üyesiyiz diye diyor bunları yoksa iş abd ye kalsa ırak gibi afganistan gibi bir kaşık suda boğmak istiyor türkleri bunu yanında İngiltere,almanya,hollanda,isviçre,isveç,danimarka gibi ülkelerde var ve bunlar düşman
Rusya ve İran'la Omuz omuza Bu Bölgede istikrarı yürütmeliyiz Yoksa Düşman Herzaman PUSUDA Bekliyor..
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