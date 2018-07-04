"Caniler yaptıklarının hesabını verecektir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Ankara ve Ağrı'da kaçırılarak öldürülen Eylül ve Leyla'nın faillerinin en ağır cezayı çekeceklerini belirterek, "Canilerle ilgili Adalet Bakanlığımız gerekeni yapıyor. Biz de çocuklarımıza gerekli eğitimleri küçük yaşta verip üzerimize düşeni yapalım. Birbirimizin emanetlerine ve kendi yavrularımıza sahip çıkalım." dedi.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulunan Kan, AK Parti ailesinin ve özellikle Ataşehir teşkilatının mensubu olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu anlattı.

Teşkilat mensuplarına ve özellikle kadınlara teşekkür eden Kan, "Bizler bu davanın görünen yüzleriyiz. Siz bizleri her zaman baş tacı ediyorsunuz ama bu davanın gizli kahramanları var. Benim gönlümde o gizli kahramanlar, davanın başarısının arkasındaki kadını ile erkeği ile genciyle yaşlısıyla bizim teşkilatımızdır." diye konuştu.

YSK’nın kesin seçim sonuçlarını açıkladığını hatırlatan Kan, cumartesi günü ilk grup toplantısını yapacaklarını ve pazartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek kabineyi açıklayacağını kaydetti.