İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Ankara ve Ağrı'da kaçırılarak öldürülen Eylül ve Leyla'nın faillerinin en ağır cezayı çekeceklerini belirterek, "Canilerle ilgili Adalet Bakanlığımız gerekeni yapıyor. Biz de çocuklarımıza gerekli eğitimleri küçük yaşta verip üzerimize düşeni yapalım. Birbirimizin emanetlerine ve kendi yavrularımıza sahip çıkalım." dedi.
AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulunan Kan, AK Parti ailesinin ve özellikle Ataşehir teşkilatının mensubu olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu anlattı.
Teşkilat mensuplarına ve özellikle kadınlara teşekkür eden Kan, "Bizler bu davanın görünen yüzleriyiz. Siz bizleri her zaman baş tacı ediyorsunuz ama bu davanın gizli kahramanları var. Benim gönlümde o gizli kahramanlar, davanın başarısının arkasındaki kadını ile erkeği ile genciyle yaşlısıyla bizim teşkilatımızdır." diye konuştu.
YSK’nın kesin seçim sonuçlarını açıkladığını hatırlatan Kan, cumartesi günü ilk grup toplantısını yapacaklarını ve pazartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek kabineyi açıklayacağını kaydetti.
18 ağustosta genel merkez kongresinin yapılacağını ve ardından yerel seçimler için çalışacaklarını ifade eden Kan, partililerden Ataşehir Belediyesini kazanmak için gece gündüz çalışmalarını istedi.
Ankara ve Ağrı'da kaçırılarak öldürülen Eylül ve Leyla ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kan, şunları kaydetti:
"Failler en ağır cezayı çekecekler. O noktada hiçbir endişeniz olmasın. Daha önce Meclisimizin, genel merkezimizin de tavsiyeleriyle Adalet Bakanlığımızın yapmış olduğu kanun tasarısı var. Sizden genel başkan yardımcısı sıfatıyla değil de şahsi olarak, bir anne olarak bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu güzel yavrularımızın fotoğraflarını paylaşmayın. Anne babalarının müsadesi olmadan iki yavrumuzun da diğer evlatlarımızın da fotoğraflarını paylaşmayalım. Allah ailelerimize sabır versin, biz onların yanındayız. Caniler yaptıklarının hesabını verecektir. Canilerle ilgili Adalet Bakanlığımız gerekeni yapıyor. Biz de çocuklarımıza gerekli eğitimleri küçük yaşta verip üzerimize düşeni yapalım. Birbirimizin emanetlerine ve kendi yavrularımıza sahip çıkalım."
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