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Çankarı'da pazar esnafı ve alışveriş yapanlara İstiklal Marşı sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla pazar esnafı ile alışveriş yapanlara, sürpriz yapılarak bir anda hoparlörlerden İstiklâl Marşı çalındı.

Çankarı'da pazar esnafı ve alışveriş yapanlara İstiklal Marşı sürprizi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla pazar esnafı ile alışveriş yapanlara, sürpriz yapılarak bir anda hoparlörlerden İstiklâl Marşı çalındı. Herkes saygı duruşunda bulunup, marşı okudu.
Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan etkinlik bugün Pazar Pazarı’nda gerçekleştirildi. Pazar esnafı ve alışveriş yapanlar durumdan habersizken hoparlörlerden bir anda İstiklal Marşı okundu. Alışveriş yapan yüzlerce vatandaş saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. Gençlik Merkezi üyeleri tarafından pazar alanında Türk bayrakları da açıldı.
Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi Osman Memiş, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü olması sebebiyle ve kahraman mehmetçiğimizin Afrin’e girişi dolayısıyla vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için bu programı hazırladık. Vatandaşların haberi olmadan İstiklal Marşı’mızı açtık herkesin duygusunu, duruşunu görmek istedik. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vatanın böyle evlatları olduğu sürece vatanımızı bölemezler” dedi.
Pazar esnaflarından Muhammed Yalçın İstiklal Marşı’nın her yerde her zaman okunması gerektiğini ifade ederek, “İstiklal Marşı pazarda, mahallede her yerde okunsun. Bu bayrağa dedelerimiz kan verdi, can verdi. Biz de vermeye hazırız. Ezanlar nasıl okunuyorsa İstiklal Marşı’mızda öyle okunsun” dedi.

FOTOĞRAFLI

Çankarı'da pazar esnafı ve alışveriş yapanlara İstiklal Marşı sürpriziÇankarı'da pazar esnafı ve alışveriş yapanlara İstiklal Marşı sürpriziÇankarı'da pazar esnafı ve alışveriş yapanlara İstiklal Marşı sürprizi

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