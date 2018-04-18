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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:45 | Son Güncelleme

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Tüm Çankayalıları 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum’’ dedi.Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birçok etkinlik düzenleyecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen:

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Tüm Çankayalıları 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum’’ dedi.
Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birçok etkinlik düzenleyecek. Ocak ayından bu yana 17 farklı okulda gerçekleşen çalışmalara bin 93 ortaokul öğrencisi katıldı. Çocuklar okullarında müzik öğretmenlerinin yanı sıra Çankaya Belediyesi müzisyenleriyle birlikte çalıştı. Aylardır çalışan koristler, 23 Nisan’da Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda hep bir ağızdan şarkılar söyleyecek. 1000 Çocuk Korosu bu yıl, Şef İbrahim Yazıcı ve Agora Gençlik Orkestrası ile birlikte sahne alacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çocukların seslerinin birlikteliğini, 23 Nisan gibi çok özel bir günde duymanın başlı başına bir bayram nedeni olduğunu belirterek, tüm Çankayalıları, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.
Bu yıl 1000 Çocuk Korosunun şefliğini üstlenen piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı ise, “Her şeyden önce çocukların bayramında onlarla birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Daha önce sırf çocuklardan oluşan böylesine bir koroyla birlikte hiç sahne almamıştım. Bu anlamlı bayramda onlarla birlikte olacağız, şarkılarımızı yarınlarımızla birlikte güzel yarınlar için söyleyeceğiz. Eğer ki biz insanlar ölümsüz olmak istiyorsak bu ancak yarınlara güzel şeyler bırakarak olur, bizler 23 Nisan’da bunun için buluşacağız’’ ifadelerini kullandı.
Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ni de çocuklara ayırdı. Çankaya Evlerinde çeşitli eğitimlere katılan çocukların, ünlü sanatçıların eserlerini geri dönüşüm malzemeleri ile yeniden yorumladıkları ’’Çocuk Eller Dönüştürüyor’’ adlı sergi 18-30 Nisan tarihleri arası Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde olacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi ise 20-29 Nisan tarihlerinde ’’D’Atelierli Çocuklar Sergisi’’ ne ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen:

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen:

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