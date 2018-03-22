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Çankaya Evleri yabancı dil merkezi gibi çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Çankayalının ikinci adresi haline gelen Çankaya Evleri’nde yaklaşık 2 bin 500 kişi yabancı dil eğitimi alıyor.Çankaya Belediyesinin ilçenin dört bir yanında bulunan ve sayısı 25’e ulaşan Çankaya Evleri, kaliteli eğitimi ile Çankayalılara hizmet vermeye devam ediyor.

Çankayalının ikinci adresi haline gelen Çankaya Evleri’nde yaklaşık 2 bin 500 kişi yabancı dil eğitimi alıyor.
Çankaya Belediyesinin ilçenin dört bir yanında bulunan ve sayısı 25’e ulaşan Çankaya Evleri, kaliteli eğitimi ile Çankayalılara hizmet vermeye devam ediyor. Çankaya Evlerinin iddialı olduğu kurs çeşitlerinden biri olan yabancı dillerde ise 2 bin 341 kişi eğitim alıyor. 75 farklı alanda eğitim veren Çankaya Evlerinde toplamda 20 bine yakın vatandaş eğitim alıyor.
Yabancı dil eğitimi konusunda İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Ruşça dillerinde eğitim veren Çankaya Evlerine ilgi yoğun. Vatandaşın talebine yanıt verebilmek için hemen her Çankaya Evi’nde düzenlenen yabancı dil eğitimi, Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nden uzman eğitmenler veriyor.
En fazla ilginin bin 582 kursiyer ile İngilizceye olduğu kurslarda; Almancaya 256, Fransızcaya 88, İspanyolcaya 267, İtalyancaya 62,Rusça eğitimlerine ise 86 kişi katılıyor.

225 kişi Türkçe öğreniyor
Çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılarak Türkiye’de yaşamak zorunda olan yabancı uyruklular için ise Türkçe Okuma Yazma kurslarına ise 225 kişi katılıyor. Türkiye’de yaşam standartlarını daha da yükseltmek için okuma yazma öğrenmek isteyen dünyanın dört bir yanından yabancı uyruklu vatandaşlar Çankaya Evlerinde Türkçe öğreniyor.

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