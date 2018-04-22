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Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Başbakanlık personelinin çocukları, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şöleninde bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nün bahçesinde düzenlenen şölen, Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan çocukların sevincini ve heyecanını paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün dünya çocuklarına armağan edilen bugünün, bütün insanlığın hasretini çektiği dünya barışına vesile olmasını diledi.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin sizlere verdiği değerin en güzel ifadesidir. Sizler ülkemizin bugünü, geleceği, biricik umudusunuz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara sizler taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla ülkemizin hedeflerine ulaşmasında sizler belirleyici olacaksınız. Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Hükümet olarak bütün çabalarımız bu istikamette yürüttüğünüzü bilmenizi isterim. Her hizmetimiz siz çocuklarımız içindir. Hepinizi çok seviyor ve sizlere çok güveniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınınız tebrik ediyor. sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum."

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, şölende yaptığı konuşmada, çocukların ayak bastıkları ilk andan itibaren Çankaya Köşkü'nü şenlendirdiklerini, baharın bütün renklerini çalışma ofislerine getirdiklerini belirtti.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın yoğun programları nedeniyle İzmir'de olduklarını ifade eden Oktay, düzenlenen şölenin Yıldırım'ın Başbakanlık personeli ve onların çocuklarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Çocukların ülkenin geleceği, aydınlık yarınların teminatları olduğunu anlatan Oktay, harcanan tüm emeklerin çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak için olduğunu vurguladı.

Ülkeyi daha iyi seviyelere taşıma hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Başbakan Yıldırım ile çalıştıklarını anlatan Oktay, şunları söyledi:

"Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Hepiniz büyüyecek ve kendinize bir yol çizecek. Doktor, öğretmen, asker mühendis, bilim insanı ve iş insanı olacaksınız ama her türlü bu ülkeye hizmet ediyor olacaksınız. Hangi yoldan giderseniz gidin ülkenizi, milletinizi sevin, işinize aşkla sarılın. O zaman sadece ülkenize ve milletinize değil dünyada size ihtiyacı olan herkese faydanız olacaktır. Ne olursanız olun ama daima en iyisi olmaya gayret gösterin. Bu ülke ve kendiniz için büyük hayaller kurun. Bizler sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Sizler de ailelerinize ülkemize ve milletimize güvenin."

Oktay, davete icabet ettikleri için Başbakanlık personeli ve çocuklarına şahsı ve Başbakan Yıldırım adına teşekkür etti.

ÇOCUKLAR ETKİNLİĞİN TADINI DOYASIYA ÇIKARTTI

Türk bayrakları ve balonlarla adeta panayır alanı gibi düzenlenen köşkün bahçesindeki 600 çocuğa dondurma, pamuk şeker, patlamış mısır, limonata ve macun şeker ikramında bulunuldu.

Yaklaşık 3 saat süren şölende, şarkılar ve gösteriler eşliğinde eğlenen çocuklara, palyaçolar ve masal kahramanları kostümleri giymiş büyükler de eşlik etti.

Salonun farklı noktalarına konulan oyun parkurları ve çeşitli etkinlik masalarıyla şenliğin tadını çıkartan çocuklara, yemek ikram edildi.

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli ülkelerden ve 81 ilden gelen çocukları yarın Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak.

AA

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23 Nisan Başbakanlık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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