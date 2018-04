Çankaya zabıtasından 3 ayda 6 bin 551 denetim

Esnafa destek, haberli denetim

Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleriyle sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren yerleri denetleyen Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, yılın ilk üç ayında 371 seyyar satış faaliyetine son verdi. Vatandaşlardan gelen inşaat-tadilat, gürültü, dilenci, atık toplayıcıları, çöp, seyyar satıcı gibi şikayetlere de hızla müdahale eden zabıta, 3 bin 172 işlem yaptı. Esnafın eksiklerini gidermeleri için önceden bildirimde bulunan ve eksikleri için zaman tanıyan zabıta, bu konuda esnaftan olumlu tepki alıyor.

"Halk sağlığı her şeyin başı”

Zabıta ekiplerinin günün her saatinde görev başında olduğunu, hem denetimler hem de vatandaşlardan gelen şikayetler konusunda hassasiyet gösterdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Halk sağlığı her işin başında geliyor. Gerektiğinde Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle koordineli çalışıyoruz. Özellikle, hijyenden yoksun ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanlara göz yummuyoruz. Vatandaşlarımız da sağlığı tehdit eden ve kurallara uymayan işletmeler konusunda belediyemize ulaşarak uyarıda bulunabilirler" dedi.

Çankaya Belediyesi zabıtasına bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir.