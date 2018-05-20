Çankaya'da caddeyi su bastı, vatandaş aracını direğe bağladı

Çankaya, Sağlık Mahallesi'nde bazı caddeler su altında kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarının sürüklenmemesi için aracını direklere bağlarken; su dolu yoldan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ise amatör kameralarca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cadde ve araçlardan görüntüler

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Haber: Mustafa Turapoğlu, Gökhan Ceylan, ANKARA (DHA)

