Çankaya’da sanatta Nisan yağmuru

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkent Ankara’da sanatın nabzını tutan Çankaya Belediyesi, Nisan ayında da konserden sergiye, tiyatrodan ödül törenine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Çankaya Belediyesinin her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği geleneksel 100 Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri bu yıl da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi Nisan ayı kültür sanat etkinliklerine Yılmaz Güney’i anarak başlıyor. Anma konseri, usta oyuncunun adını taşıyan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde 1 Nisan günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Doğu Avrupa’nın geleneksel Roman, Balkan ve Akdeniz şarkılarına kendilerine özgü yorumlayan dünyaca ünlü Barcelona Gipsy Balkan Orchestra 9 Nisan’da Çankaya Belediyesi farkı ile ücretsiz olarak Ankaralılarla buluşacak. Yer fişleri 2 Nisan’dan itibaren Yılmaz Güney Sahnesinden alınabilecek.

Çağdaş Sanatlar Merkezi

2-15 Nisan tarihleri arası Çağdaş Sanatlar Merkezi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin “48. Yıl Büyük Sergi”sine ev sahipliği yapacak. ÇSM’de 3-4 Nisan tarihleri arasında ise “TED Kermes” düzenlenecek. Türk Eğitim Derneği “Gönüllüler Komitesi” tarafından düzenlenen kermes ile öğrencilere burs sağlanacak. ÇSM 9 Nisan’da da “Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Töreni”ne ev sahipliği yapacak.

Küba Devriminin öncüsü, Küba Cumhuriyeti Kurucu Devlet Başkanı Fidel Castro 16 Nisan’da özgün müzik, saydam gösteri ve söyleşi ile “Fidel’in Öyküsü Özgürlüğün Adı Küba” etkinliği ile anılacak. 27 Nisan’da SAKÜDER’in kuruluşunun 13. yılında, 115 sanatçının 230 eserinin yer alacağı “7. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim sergisi ve Plastik Sanatlar 2018 Sergisi ve Sanat Ödülleri” ödül töreninin gerçekleşeceği ÇSM’de, 27 Nisan’da “Şair Oğuz Tansel Halkbilim Ödül Töreni” düzenlenecek.