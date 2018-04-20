Çankaya’da spor turnuvası

Çankaya Belediyesi Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlerin katılacağı bir spor turnuvasıyla kutlayacak.

Çankaya Belediyesi Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı liseli gençlerin katılacağı bir spor turnuvasıyla kutlayacak. “Gençler Sahada Kalpler Ata’da” başlığı ile düzenlenen turnuvada, Atatürk’ün "Ben Sporcunun Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim" sözünü ilke edinerek yola çıkan Çankaya Belediyesi, gençlerin spor yapmasına olanak sağlamayı amaçlıyor. Turnuvanın tanıtım toplantısı, Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde turnuvaya katılacak okulların yöneticileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda yapılacak müsabakalarda lise düzeyinde 41 okuldan 912 öğrenci futbol, basketbol ve voleybol branşlarında şampiyon olmak için ter dökecek. Şampiyon olacak okullara çeşitli ödüllerin verileceği müsabakalar, 24-27 Nisan ile 2-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

19 Mayıs’ta Anıtpark’ta müzik yarışması

Turnuvaya katılacak okullara başarılar dileyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:

“Bizim bu sene 19 Mayıs etkinliklerimiz kapsamında spor müsabakaları yapmak aslında gelenekselleşmesi gereken bir aktivite. Çünkü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ulu önder Atatürk tarafından gençlere armağan edilmiş bir bayram. Dolayısıyla bu bayram; burada coşkuyla kutlamamız gereken, birlikte olmamız gereken bir bayram. Başta ilçemiz Çankaya Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi, onun kurduğu ilçe, onun istirahatgahının olduğu ilçe. Bu turnuva sonunda burada bir Çankaya Şampiyonu çıkacak. Çankaya Şampiyonu olmak ve kupayı müzeye götürmek güzel bir şey olacak. Bu turnuvayı artık gelenekselleştirip her sene yapacağız. Ben katılacak bütün okullara, öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. 19 Mayıs etkinliklerimiz bununla sınırlı da kalmayacak. Yine aynı zamanda 19 Mayıs’ta bir müzik yarışması düzenleyeceğiz. Ve 19 Mayıs’ı Anıtpark’ta Şebnem Ferah konseriyle kutlayacağız. Bütün bu aktivitelerle 19 Mayıs’ın hakkını Çankaya olarak vermiş olacağız. Dediğim gibi hem milli bayramlarımızı hem de dini bayramlarımızı Çankaya’da coşkuyla kutluyoruz, kutlamaya da devam edeceğiz.”

Turnuvaya katılacak okullara müsabakada giyecekleri formaları dağıtılırken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya’ya üzerinde adları yazılı forma hediye edildi.