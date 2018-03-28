Çankayalı kadınların okuma yazma sevinci

Çankaya Belediyesi Sokullu Çankaya Evi’nde okuma yazma kurslarına katılan kursiyerler mezun oldu.

Çankayalı kadınlar, Çankaya Belediyesi ve Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nin birlikte düzenlediği okuma-yazma kursunu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Sertifika dağıtım törenine Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ve Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Yıldız katıldı. Yaş ortalaması 60 olan kadın kursiyerler, törende okudukları şiirlerle, ağıtlarla, deyişlerle ve söyledikleri türkülerle katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, “Torunlarıyla birlikte Çankaya Evi’ne gelerek okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlarımızın başarılarına tanık olmak belediyeciliğin en güzel yanı” dedi. Çankaya Evleri’nde bu dönem toplam 362 kişinin okuma yazma kursuna katıldığını belirten Kaya, Çankaya Evleri’nde kursiyer sayısının 5 binden 20 bine çıktığını dile getirdi.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi Başkanı Namık Kemal Yıldız da, kursiyerleri tebrik ederek, “Hiçbir şey için geç kalınmış olmadığının en güzel göstergesi sizlersiniz” dedi. Yıldız, Halk Eğitim Merkezinin Çankaya Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştığını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.