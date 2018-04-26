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Çankırı Belediye Başkanı Dinç görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

Dinç, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

Dinç, Çankırı Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ve devletin çok büyük tehditlerle yüz yüze olduğunu söyledi. 24 Haziran hadisesinin bir seçim değil varoluş meselesi olduğunu belirten Dinç, "15 Temmuz açık bir saldırıydı. Türkiye’yi dağıtmak için planlanmıştı. Yenileri var, bırakmış değiller. Ekonomi ile vuracaklar, içeriden operasyoncularla vuracaklar, güneyden ve batıdan vuracaklar. Türkiye direnecek, onlar vuracak, biz direneceğiz. Onlar vurmaya devam edecekler bu 100 yıllık bir mücadele ve biz acımasız bir direniş cephesinde savaşıyoruz." dedi.

24 Haziran'da karar kılmanın tam anlamıyla ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

"Tehlike çok büyük. Tehlike iç politikayla değil bu ülkenin varlığı ve geleceği ile ilgilidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli 24 Haziran'da seçimle ilgili almış oldukları ortak karar 2019‘a ayarlı bütün senaryoları ellerinde patlatmıştır. Artık ya vatan eksenindeyiz ya da çok uluslu senaryoların. Bütün milletimizi buraya çağırıyoruz.
Çankırı'mız her zaman milli hassasiyetleriyle alakalı üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmiştir. Böylesine kritik bir ortamda yaklaşık 15 yıldır belediye başkanlığı görevini yürütmekte olan bu kardeşinize farklı bir görev tevdi edilmiştir. Bugün itibari ile 15 yıla yakın sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimden istifa ediyor, milletvekili adaylığı için müracaatımı yapıyorum."

Dinç, konuşmasının ardından çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak aday adaylığına başvuru yapmak üzere AK Parti İl Başkanlığına geçti.

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