Çankırı'da alkollü muhtar, Belediye Başkan'ın eşi Nazhanım Çayır ve CHP İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Yuvademirciler Köyü Muhtarı Cafer Güloğlu, bir eczanede ilaç alırken karşılaştığı CHP Ilgaz İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi ile tartıştı.

BELEDİYE BAŞKANININ EŞİNİ DE YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında silahını çeken muhtar Güloğlu, İlçe Başkanı Ufuk Geyikçi'yi yaraladı. Çevredekilerin araya girmesi ile çıkan arbede sırasında Güloğlu'nun silahı bir kez daha ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun eczane önünde aracında bulunan Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır'ın eşi Nazhanım Çayır'a isabet etti.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sol kolundan yaralanan Nazhanım Çayır Ankara İbni Sina Hastanesi'nde, göğsünden yaralanan Ufuk Geyikçi ise Ankara Hacettepe Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan Muhtar Cafer Güloğlu ve beraberindeki F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

