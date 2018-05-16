Çankırı iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan başlıyor! Çankırı ve ilçelerinde hane hane Ramazan'a hazırlık yapıldı ve mübarek ayın ilk günü bekleniyor. İlk sahur sonrası 2018 Ramazan ayının ilk orucu tutulup iftarı açılacak. Tabii bunların yapılacağı saat önemli. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Çanakkale'de ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Çanakkale için 2018'in Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

ÇANKIRI 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:36 05:21 12:48 16:42 20:03 21:41 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:34 05:20 12:48 16:42 20:04 21:42 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:33 05:19 12:48 16:42 20:05 21:43 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:31 05:19 12:48 16:43 20:05 21:45 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:30 05:18 12:48 16:43 20:06 21:46 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:29 05:17 12:48 16:43 20:07 21:48 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:27 05:16 12:48 16:43 20:08 21:49 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:15 12:48 16:44 20:09 21:50 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:15 12:48 16:44 20:10 21:52 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:24 05:14 12:48 16:44 20:11 21:53 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:22 05:13 12:49 16:44 20:12 21:54 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:21 05:13 12:49 16:45 20:13 21:56 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:20 05:12 12:49 16:45 20:13 21:57 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:19 05:12 12:49 16:45 20:14 21:58 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:18 05:11 12:49 16:46 20:15 21:59 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:17 05:11 12:49 16:46 20:16 22:01 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:16 05:10 12:49 16:46 20:17 22:02 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:15 05:10 12:49 16:46 20:17 22:03 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:15 05:09 12:50 16:47 20:18 22:04 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:14 05:09 12:50 16:47 20:19 22:05 21 05 Haziran 2018 Salı 03:13 05:09 12:50 16:47 20:19 22:06 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:12 05:08 12:50 16:47 20:20 22:07 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:12 05:08 12:50 16:48 20:21 22:08 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:11 05:08 12:51 16:48 20:21 22:09 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:11 05:08 12:51 16:48 20:22 22:10 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:10 05:07 12:51 16:49 20:22 22:11 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:10 05:07 12:51 16:49 20:23 22:11 28 12 Haziran 2018 Salı 03:09 05:07 12:51 16:49 20:23 22:12 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:09 05:07 12:52 16:49 20:24 22:13 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:09 05:07 12:52 16:50 20:24 22:13

Çankırı için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Çankırı ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.