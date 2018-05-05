Çankırı Karatekin Üniversitesinde mezuniyet töreni

Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) 2017-2018 akademik yılında öğrenim gören 2 bin 69 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Uluyazı Kampüsü'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerin başları dik şekilde "ÇAKÜ mezunuyum" demeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin en çok konuşulan üniversitelerinden biri olduklarını belirten Ayrancı, "Bu gururu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Çankırı'dan tüm dünyaya seslenebilme kabiliyetine sahibiz. Bu başarıda sizlerin payı büyük." dedi.

Eğitim hayatı boyunca ailelerin ve öğretim elemanlarının büyük payları olduğunu vurgulayan Ayrancı, şunları söyledi:

"Üniversitesine mensubiyet duymak, medeni kültürün özelliklerindendir. Biz de bu bilinçle üniversitemizi sizin gurur duyacağınız seviyeye çıkartıyoruz. Yeni ve önemli bölümler açarak üniversite fikrini geliştiriyor. Her gün 'Daha iyi ne yapabiliriz?' diye düşünüyoruz. Teknokent kuruyoruz, yeni teknolojileri transfer ediyoruz. Bugün artık aktarmacı birinci nesil üniversiteden araştırmacı ikinci nesil üniversiteye geçtik. Bu üniversitede mekanın önemi yoktur. Önemli olan kiminle ve ne için orada olduğunuzdur."

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol da "Bu başarı bizlere elbette ki şu anda bulunduğumuz noktadan daha ilerisi için büyük ivme kazandıracaktır. Çankırı şehrinden ve üniversitesinden mezun olmak inanın mezuniyet sevincinin yanında birçok hasreti, özlemi ve anısıyla yanında getirecektir." diye konuştu.

Törenin sonunda öğrenciler, keplerini havaya atıp mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

