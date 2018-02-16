Çankırı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Çankırı merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilenlere yönelik 7 Şubat'ta Çankırı'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Amasya, Samsun, Konya ve Çorum'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı belirtildi.
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