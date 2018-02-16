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Çankırı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 21:20 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çankırı merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilenlere yönelik 7 Şubat'ta Çankırı'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Amasya, Samsun, Konya ve Çorum'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı belirtildi.

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çankırı Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Terör örgütü

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