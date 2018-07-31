Çankırı son üç ayda 17 bin kişiyi ağırladı

Çankırı'nın tarihi ve turistik mekanları son üç ayda 17 bin turist ağırladı.

Yaz tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Çankırı'daki turistik mekanları, Çankırı Belediyesi tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde ziyaret etti.

Ankara'ya yakın olması ve Karadeniz bölgesine geçiş güzergahında yer alması nedeniyle kent, doğa ve tarih turizmi bakımından ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Aynı dönemde geçen sene yaklaşık 13 bin ziyaretçiyi ağırlayan Çankırı, son üç ayda 17 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kentte yer alan Tuz Mağarası, ziyaretçilerine hem sağlık bakımından fayda sağlıyor hem de serin havasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Ayrıca kent merkezinde yer alan ve 8 milyon yıllık fosillerin de sergilendiği Çankırı Müzesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Şehir turu yapan konuklar, tarihi Buğday Pazarı ve Çivitçioğlu Medreselerinde çay molası vererek dinlenmenin, sanat odalarında geleneksel kültüre hayat vermenin, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi'nde eski dönemlerdeki radyo ve iletişim araçları ile nostalji yaşamanın, Çankırı Kalesi’nde de temiz hava ve güzel manzaranın, Ilgaz Dağı'nda ise doğa turizminin keyfini çıkarıyor.