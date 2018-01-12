HABER

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın, 'eş durumu' tayini ile öğretmen olarak kente gelen, görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı eşi Seval Aktaş, tepkiler üzerine görevinden istifa etti.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı eşi Seval Aktaş, tepkiler üzerine görevinden istifa etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Seval Aktaş, "2 gündür hangi kararımın en doğru karar olacağını düşünüyordum. 'Kalmam mı devletimin itibari açısından daha doğru olur, gitmem mi?' diye düşünüyordum. Görevimde kalmam hiçbir açıdan avantaj değildi. 15 senedir idarecilik yapan biri olarak tekrar okulda görev alsam performansım düşerdi" dedi.

Aktaş, "Devletimizin, hükümetimizin itibarı, milletimizin huzuru için böyle bir karar aldım. Okulda huzursuzluk olmaması için, ben böyle bir şey yaşanmasın diye bir okulun huzurunu düşünürken, tüm milletimizin huzurunu kaçıracak değilim" şeklinde konuştu.

İstifasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevlendirildiğini aktaran Aktaş, "Şu anda kimsenin istemediği bir görev olan özel büroda görevlendirildim. Özel büroda tercih edilmeyen bir görev var" diye konuştu.

Aktaş, mesleğinde 25 yılı doldurduğunu, emeklilik için ise 2 yıl beklemesi gerektiğini ancak henüz kararını vermediğini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü

Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

Karlov suikastinde flaş gelişme

Karlov suikastinde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.