Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Çankırı Valisi Hamdi Aktaş'ın, öğretmen olan eşini bir okulda 24 saat müdürlük yaptıktan sonra Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı ortaya çıkmıştı. Gelen tepkilerin ardından Valinin eşi Seval Aktaş istifa etti. Vali Aktaş atama için "okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik" açıklamasında bulunmuştu.

Seval Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür konuyu düşündüğünü, istifa etmesinin en doğru olacağına karar verdiğini söyledi.

Devletin, milletin ve hükümetin huzuru için böyle bir karar aldığını ifade eden Aktaş, "Yani benim burada kalışım hiçbir açıdan avantaj değil. Sadece bir vali eşi olarak benim bir yerde çalışmam gerekiyordu. 15 senedir idarecilik yapmış birisi olarak, sıkça yer değiştirmiş birisi olarak sınıf almaya cesaret edemezdim. Çünkü ben 15 senedir idarecilik yapıyorum ve 15 sene idarecilik yapan insan sınıfa girerse performansı düşer. O sene hiç değilse düşer. Zaten sık sık yer değiştirdiğimiz için ben bunu göze almadım." dedi.