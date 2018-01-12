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Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 23:31 | Son Güncelleme 4 saat önce

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden istifa etti. "Devletimiz için canımızı ortaya koymuş insanlarız" diyen Aktaş "hükümetimize bir zarar gelmesin" dedi.

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Çankırı Valisi Hamdi Aktaş'ın, öğretmen olan eşini bir okulda 24 saat müdürlük yaptıktan sonra Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı ortaya çıkmıştı. Gelen tepkilerin ardından Valinin eşi Seval Aktaş istifa etti. Vali Aktaş atama için "okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik" açıklamasında bulunmuştu.

Seval Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür konuyu düşündüğünü, istifa etmesinin en doğru olacağına karar verdiğini söyledi.

Devletin, milletin ve hükümetin huzuru için böyle bir karar aldığını ifade eden Aktaş, "Yani benim burada kalışım hiçbir açıdan avantaj değil. Sadece bir vali eşi olarak benim bir yerde çalışmam gerekiyordu. 15 senedir idarecilik yapmış birisi olarak, sıkça yer değiştirmiş birisi olarak sınıf almaya cesaret edemezdim. Çünkü ben 15 senedir idarecilik yapıyorum ve 15 sene idarecilik yapan insan sınıfa girerse performansı düşer. O sene hiç değilse düşer. Zaten sık sık yer değiştirdiğimiz için ben bunu göze almadım." dedi.

"CANIMIZI ORTAYA KOYMUŞ İNSANLARIZ"

"Okulda huzursuzluk olmaması için bir okulun huzurunu düşünürken tüm milletimizin huzurunu kaçıracak değilim. Bunu samimiyetle söylüyorum." diyen Aktaş, şöyle devam etti:

"Biz devletimiz için canımızı ortaya koymuş insanlarız. Vatanımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun. Bir Seval Aktaş kurban olsun. Benim zihniyetim her zaman böyledir. Bize 'bekleyin acil karar vermeyin' dediler. O şokla ne karar vereceğimi bilemedim. En doğrusunun ne olacağını bilemedim. Yani taşlar yeni yeni oturdu kafamda. Şu anda kimsenin istemediği Milli Eğitimde özel büroda görevlendirildim. Özel büroda tercih edilmeyen bir görev var. Mesleğimde 25 yılımı doldurdum. Yaştan dolayı emekli olamıyorum. Belki maaş olmadan emekli de olabilirim, kesin kararımı vermedim."

"HÜKÜMETİMİZE BİR ZARAR GELMESİN"

Makam ve mevki sevdalısı olmadığını sadece hizmet etmek istediğini aktaran Aktaş, "Yani 25 yıllık deneyimlerimi hizmet için kullanayım dedim ama başka yönlere gitti olay. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yeter ki devletimiz, hükümetimiz, milletimiz zarar görmesin. Benim adımdan dolayı hükümetimize bir zarar gelmesin. Ben kendimi hiç önemli bir noktaya koymuyorum. Ülkemin çıkarları varken ben en son haber olması gereken kişiyim. Türkiye'nin gündemini ben niye meşgul edeyim?" diye konuştu.

(AA)

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istifa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş Seval Aktaş

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
YANDASIN BIATCININ TORPILLININ DEĞIL HAK EDEN LİYAKAT VE AHLAK SAHIBI KÜL HAKKI YEMEYENIN GÜÇLÜNÜN DEĞIL HAKLININ ZULMÜN DEĞ ADALETIN TESISI IÇIN IYI PARTİ GELECEK TÜRKIYE IYI OLACAK.. NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
Ya bırakın kardeşim acıtasyonu ülkede 50 milyon öğretmen var ve ne hikmetse valinin eşi geliyor o makama millet yedi
Valla ben de 10 yıllık öğretmenlik hayatımda 3 yıl idarecilik yaptım ama bi Allah ın kulu gelip de hocam idarecilik yap demedi İkincisi bir idareci bile olsa asıl mesleği her zaman öğretmenliktir ve her sene başında buna hazırlıklı olmak durumundadır Buradan eşi öğretmen olup da okula uğramayan, derse girmeyen, nöbet tutmayan, seminerde biz konu anlatırken kendileri gelip imza atıp çıkıp giden ilçe kaymakamımıza da selam ederim
AT AT DA KUŞALAR DA YESİN.MEVKİ MAKAMDA GÖZÜ YOKMUŞ???????15 YILDAN SONRA SINIFA GİRMEYE CESARET EDEMEMİŞ.VAH! VAH! VAH!İDARECEİLİKTEN ALINANLAR NASIL GİRİYORSA SİZ DE ÖYLE GİRECEKSİNİZ.
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sayın vali bey ve değerli hanımefendi gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı sizi kutluyorum sizin gibi onurlu insanlara gerçekten bu ülkenin çok ihtiyacı var.Allah yolunuzu açık etsin keşke herkes bu hassasiyetle davransa saygılar.
torpil ve torpil lafını artık hiç duymak istemiyorum. ben kpss'ye hazırlanıyorum. böyle torpilleri gördükçe benim çalışma hevesim hiç kalmıyor. hani vicdanları nasıl rahat ediyor anlamıyorum. sizleri Allah'a c.c havale ediyorum.
Ahh canım ne kadarda fedakarmış ya.Bari bi bakanlık neyim verin şuna ucuzundan maksat hükümetiniz zarar görmesin.hükümetin yandaşları hiç zarar görmesin.Halk alışık sorun yok.He bide kendileri istemişse hiç sorun yok devam.
Ağzınızda pütür kalmadı yemin ederim, hükümetimize zarar gelmesin diyor? devletimize diyeceksiniz!!!!! azıcık birey olun ya, sözde valinin gözümde, kahvede ki ahmet abi kadar bireyliği yoktur! Fikrini hürriyetini birine bağlamış kişiyi şahsım olarak vali olarak kabul edemem... sizler devlet memurusunuz, hükümet memuru gibi davranmayın...
yiyin efendim yiyin haksırana tıksırına kadar yiyin efendim makarnacılar var siz merak etmeyin 100/50 oyunuz taş kaya zaten makarnacılar sagolsun
şu kadının söylediklerini okuyunca ben utandım.insanlar nasıl bu kadar kendilerini küçük düşürebiliyor anlamak mümkün değil.neymiş devlete millete seval aktaş kurban olsunmuş.ya sen kimsin ki kurban edecek millet seni?bir nane yemişsiniz arkasında duracak zerre kadar cesaretiniz yok.sonra da neymiş milli eğitimde kimsenin istemediği bir göreve geçmiş.yuh ya size bunlar işte hükümetin uşağı ve yalakası kişiler.devletin valisi olamazlar.haziranda çankrıya gitmiş vali efendi.6 ayda karısını milli eğitim müdürü yardımcısı yapıyor.maaş almadan emekli olacakmış bi de ya hasta ettin beni iğrendim
hepiniz aynı geminin yolcularısınız..! bu olay açığa çıkmasaydı istifa olayı kesinlikle olmazdı. kendini bilen adam böyle bir atamayı asla yapmazdı. dostlar alışverişte görsün. olay budur..!!!
Valiye bak valiye hükümete zarar gelmesinmiş, vali paşa sen hükümetin değil devletin valisisin
reisin acilen seni de kocanı da görevden alması şazım
Kendimi dusunuyorsam namerdim hersey devlet icin :)))))))
Sen şuna ani bi manevrayla kocamın koltuğunu kurtardım desene!
ÇEVİR KAZI YANMASIN..
Böyle kurnaz bir vali çok azdır sanırım , dürüstçe deseydi eşimi kayırdım göze çabuk battı tamam , ama karı koca konuştukça battılar , ÇANKIRI lı delikanlı ve mert adamı sever bu saatten sonra fazla tutunamazlar o vilayette.
devletimize zarar gelmesin miş.. çakallık diz boyu
Ağlattın beni
BU NE HIRS 3 GÜNLÜK DÜNYADA GEBERİP GİDECEN. KENDİ KOLTUĞUNDAN KORTTUĞUNDAN GERİ ADIM ATMIŞ. VATANI MİLLETİ DÜŞÜNEN KİM. SAHTEKAR REZİL HERİF
öğretmenlik yaparak canını ortaya koyanlar güneydoğunun sınır köylerinde pkk baskısı altında görev yapanlardır. sen neden bu cümleyi kullanıyorsun. 24 saat uyduruk görev ve sonrası yapılan atamanın usulsüzlüğüne de değinseydin. hükümet bu hareketlere izin verdiği için zaten zedeleniyor
Sizin gibilere söylenecek çok şey hanım efendi ama zaten siz o sözleri anlamıştırsınız kocanız çevirdiğiniz dallas filmi ortaya çıkma herşey güllük gülüstanlık garibanın hak edenin hakkını gasp edip keyif içinde yaşayaçak şimdi çıkmış kanını emdiğiniz halkın adını anıyorsunuz
Fırsat geçse devletin kasasını boşaltırsında..
way anasını atanırken sesı cıkmaz ortalığa cıkınca hukumetımıze zarar gelmesın by akp nın hepsı mı boğle donek
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