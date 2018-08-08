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Çankırı'da 08.08.2018'de nikah yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, nikah tarihlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihini seçen 10 çiftin nikahı kıyıldı.

Çankırı'da 08.08.2018'de nikah yoğunluğu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, nikah tarihlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihini seçen 10 çiftin nikahı kıyıldı.
08.08.2018 tarihinde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Çankırı Belediyesi Evlendirme Bürosu’na aylar öncesinden başvuru yaptı. Çiftler, bu özel tarihte nikahlarını kıydırabilmek için sıraya girdi. Bugün 10 çiftin nikahı kıyıldı.
Çankırı Belediyesi Evlendirme Bürosu Nikah Memuru İsmail Çürük de bu özel günde nikah kıydıran çiftlere bir ömür mutluluklar diledi. Çürük, çiftlerin unutulmayacak bir tarih olması için bugünü seçtiklerini aktararak, “Bugün 08.08.2018 nikah kıymak isteyenler için özel bir gün. Bugün için normal bir günden daha fazla nikah kıymak isteyenlerin başvurusu oldu. Yarım saat arayla nikahlarımızı kıymaya başladık. Bugün akşama kadar nikah yoğunluğu olacaktır. Normal bir günde 1-2 tane olurken, bugün 10'dan fazla nikah kıymayı bekliyoruz. Şu an gelip nikah kıydırmak için başvuruda bulunan çiftlerimiz de oluyor. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz” dedi.
Ezgi Çelik Gökmen ve Oğuz Gökmen de bu özel tarihte nikahlarını kıydıran şanslı çiftlerden oldu. Gökmen çifti 08.08.2018 tarihinde nikahlarını kıydırmak için aylar öncesinden randevu aldıklarını belirtti. Çift, böyle bir günde hayatlarını birleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

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Çankırı'da 08.08.2018'de nikah yoğunluğu

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