Çankırı'da 15 Temmuz nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Valiliğin organizasyonu ile Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretine Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt daire amirleri, askerler, emniyet mensupları, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Bürhan Keleş tarafından dua edildi ve mevlit okundu. Şehitlerin kabir ziyareti ve karanfil bırakılmasının ardından program sona erdi.
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