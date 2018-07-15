HABER

Çankırı'da 15 Temmuz nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Valiliğin organizasyonu ile Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Valiliğin organizasyonu ile Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretine Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt daire amirleri, askerler, emniyet mensupları, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Bürhan Keleş tarafından dua edildi ve mevlit okundu. Şehitlerin kabir ziyareti ve karanfil bırakılmasının ardından program sona erdi.

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...
15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.