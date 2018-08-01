Çankırı'da 338 özel harekat polis adayı mezun oldu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden eğitimlerini tamamlayan 338 özel harekat polis adayı mezun olarak göreve başladı.
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) gerçekleştirilen mezuniyet törenine Çankırı Vali Vekili Abdullah Aslaner, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Şenol Yaprak, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Çankırı Belediye Başkan Vekili Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hıdır Ayçiçek, POMEM Müdürü Ahmet Özge, daire amirleri, davetliler ve aileler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi 2018-2019 dönem birincisi Serhat Çalışır açılış konuşması yaptı. Çalışır, görevlerini en iyi şekilde yapacaklarının sözünü verdi.
POMEM Müdürü Ahmet Özge ise, Çankırı’dan 338 polis özel harekat öğrencisinin mezuniyeti nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özge, özel harekat polislerine görevlerinde başarılar diledi.
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Şenol Yaprak ise konuşmasında, polislik mesleğinin öneminden bahsetti. Yaprak, 19/2 dönem POMEM özel harekat polislerinin mezuniyet töreni kapsamında 338’i Çankırı POMEM olmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı 6 okuldan toplam 3 bin 386 öğrencinin mezun olarak mesleğe başlayacağını sözlerine ekledi. Yaprak, tüm özel harekat polislerine başarılar diledi.
Yapılan konuşmaların ardından yemin töreni yapıldı.
FOTOĞRAFLI
Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı
Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum