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Çankırı'da 338 özel harekat polis adayı mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:00 | Son Güncelleme

ÇANKIRI Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden eğitimlerini tamamlayan 338 özel harekat polis adayı mezun olarak göreve başladı.

Çankırı'da 338 özel harekat polis adayı mezun oldu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden eğitimlerini tamamlayan 338 özel harekat polis adayı mezun olarak göreve başladı.
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) gerçekleştirilen mezuniyet törenine Çankırı Vali Vekili Abdullah Aslaner, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Şenol Yaprak, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Çankırı Belediye Başkan Vekili Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hıdır Ayçiçek, POMEM Müdürü Ahmet Özge, daire amirleri, davetliler ve aileler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi 2018-2019 dönem birincisi Serhat Çalışır açılış konuşması yaptı. Çalışır, görevlerini en iyi şekilde yapacaklarının sözünü verdi.
POMEM Müdürü Ahmet Özge ise, Çankırı’dan 338 polis özel harekat öğrencisinin mezuniyeti nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özge, özel harekat polislerine görevlerinde başarılar diledi.
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Şenol Yaprak ise konuşmasında, polislik mesleğinin öneminden bahsetti. Yaprak, 19/2 dönem POMEM özel harekat polislerinin mezuniyet töreni kapsamında 338’i Çankırı POMEM olmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı 6 okuldan toplam 3 bin 386 öğrencinin mezun olarak mesleğe başlayacağını sözlerine ekledi. Yaprak, tüm özel harekat polislerine başarılar diledi.
Yapılan konuşmaların ardından yemin töreni yapıldı.
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Çankırı'da 338 özel harekat polis adayı mezun olduÇankırı'da 338 özel harekat polis adayı mezun olduÇankırı'da 338 özel harekat polis adayı mezun oldu

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