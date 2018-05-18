Çankırı'da 4 kardeşin yaşamını yitirdiği trafik kazası

Birol ve Şenol kardeşlerin bekar, Engin ve Erol kardeşlerin evli olduğu, Erol Altuntaş'ın bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

9 çocuğundan 4'ünü trafik kazasında kaybeden baba Mehmet ve oğulları, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, Özkürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Gümüşhane'den İstanbul'a giden Birol Altuntaş (28) idaresindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, dün Ilgaz-Çerkeş karayolunun Atkaracalar mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki ağabeyleri Erol (34) ve Engin (38) ile kardeşi Şenol Altuntaş (24) yaşamını yitirmişti.

