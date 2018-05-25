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Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da 15 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da 15 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çankırı'da bugün saat 15.00 sıralarında sağanak ve ardından dolu etkili oldu. Kent merkezine 15 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken dolu yağışı da vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Etkili olan dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Belediye ekipleri su baskınlarına karşı önlem alırken temizlik çalışmaları başlattı.

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