HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da 15 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da 15 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Çankırı’da bugün saat 15.00 sıralarında sağanak, ardından dolu etkili oldu. Kent merkezine 15 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken dolu yağışı da vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Etkili olan dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Belediye ekipleri su baskınlarına karşı önlem alırken temizlik çalışmaları başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çankırı'da dolu yağışı etkili olduÇankırı'da dolu yağışı etkili olduÇankırı'da dolu yağışı etkili oldu

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Ahmetli'de dolu tarım arazilerine zarar verdiAhmetli'de dolu tarım arazilerine zarar verdi
Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Bursa'da sel baskını! Yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı

Bursa'da sel baskını! Yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı

CNN Türk'ün eski ekran yüzlerinden Emin Çapa, Halk TV'de program yapmaya başlıyor

CNN Türk'ün eski ekran yüzlerinden Emin Çapa, Halk TV'de program yapmaya başlıyor

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.