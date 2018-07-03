Çankırı'da elektrik tellerine takılan leyleği itfaiye kurtardı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın Esentepe Mahallesi'nde elektrik tellerine takılan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi'nde elektrik direği üzerine yuva yapan leyleğin tellere takıldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye durumu bildirdi. Mahalleye gelen itfaiye ekibi, yangın söndürme aracının merdiveniyle leylek yuvasına ulaştı. İtfaiye görevlisi leyleğin ayağına dolanan telleri açtı. Kurtarma operasyonu sonrasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri gözetiminde leyleğin bakımı ve kontrolleri gerçekleştirilerek yuvası da temizlendi. Leyleğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Leyleğin zor durumda olduğunu gören mahalle sakinlerinden İsmail Ataçam, "Arkadaşlar buradayken ben geçtim tesadüfen. Geçerken durumu anlattılar, ben de gerekli yerleri aradım. Daha sonrasında ekipler geldi. Kurtarmak için çaba gösterdiler. Şu anda leyleğin durumu iyi" dedi.
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