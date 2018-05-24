HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

"Mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanalı tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Çankırı'daki askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imamlardan biri olduğu iddia edilen İsa Demirel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda İskenderun'da yakalanan İsa Demirel, Çankırı'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Türkiye Rafting Şampiyonası Tunceli'de başladıTürkiye Rafting Şampiyonası Tunceli'de başladı
Amasra'da termik santral için 'ÇED olumlu' kararının iptali talebine retAmasra'da termik santral için 'ÇED olumlu' kararının iptali talebine ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı FETÖ mahrem imam operasyon Terör örgütü tutuklama

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı

Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Ofis basan kızlar terör estirdi!

Ofis basan kızlar terör estirdi!

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.