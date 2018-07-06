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Çankırı'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

Örgütün Çankırı yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Çankırı yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları ve yüksek miktarda döviz, Türk lirası ve altınla kaçma hazırlığı yaptıkları iddia edilen Z.T, M.R.T. ve İ.U. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara'da gözaltına alındı.

Çankırı'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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