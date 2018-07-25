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Çankırı'da "fosil" kazıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol: - "Fosil yatağımız aslında Türkiye’nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından bir tanesidir. Daha önceki yıllarda 30’un üzerinde türü elde ettiğimiz bir alan"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Çankırı'da yürütülen Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi kazılarına ilişkin, "Fosil yatağımız aslında Türkiye’nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından bir tanesidir. Daha önceki yıllarda 30’un üzerinde türü elde ettiğimiz bir alan." dedi.

"Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu sezon planlanan kazı çalışmaları sürüyor. Prof. Dr. Erol başkanlığında yürütülen kazılara, 3 farklı üniversiteden 22 kişilik ekip katılıyor.

Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin önemli bir fosil yatağı olduğunu söyledi.

Daha önceki yıllarda bölgeden 30'un üzerinde türe ait fosil elde ettiklerini belirten Erol, "Fosil yatağımız aslında Türkiye’nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından bir tanesidir. Daha önceki yıllarda 30’un üzerinde türü elde ettiğimiz bir alan. Alandan 6 tane farklı türü Çankırı’ya özgü olarak tespit ettik." dedi.

Bölgenin jeoloji ve paleontoloji dünyası için önemli bir lokalite olduğuna vurgu yapan Erol, şöyle konuştu:

"Hem fosilleşme açısından hem hangi türlerin yaşamış olduğunu hem de Çankırı’nın 8 milyon yıl eskiye inen coğrafyası açısından birtakım buluntular bunlar. Bölgeden bugüne kadar 5 bine yakın fosil çıkardık. Domuzgiller, filgiller, atgiller, öküz, koyun, keçi türü hayvanlar, zürafa, ceylan, geyik, şu anda Çankırı çevresinde yaşamayan etçillerin içinde leşçiller, kılıç dişli kaplanlar, su samurlar gibi 30 civarında tür var. Daha fazlasını da bekliyoruz."

Erol, kazı çalışmalarını, parçalarını daha önceki yıllarda elde ettikleri ve devamının geleceğini düşündükleri türleri ortaya çıkarmak için sürdürdüklerini kaydetti.

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