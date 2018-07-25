Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Çankırı'da yürütülen Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi kazılarına ilişkin, "Fosil yatağımız aslında Türkiye’nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından bir tanesidir. Daha önceki yıllarda 30’un üzerinde türü elde ettiğimiz bir alan." dedi.

"Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu sezon planlanan kazı çalışmaları sürüyor. Prof. Dr. Erol başkanlığında yürütülen kazılara, 3 farklı üniversiteden 22 kişilik ekip katılıyor.

Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin önemli bir fosil yatağı olduğunu söyledi.

Daha önceki yıllarda bölgeden 30'un üzerinde türe ait fosil elde ettiklerini belirten Erol, "Fosil yatağımız aslında Türkiye’nin en önemli ve dünyanın en ender fosil yataklarından bir tanesidir. Daha önceki yıllarda 30’un üzerinde türü elde ettiğimiz bir alan. Alandan 6 tane farklı türü Çankırı’ya özgü olarak tespit ettik." dedi.