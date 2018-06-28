Çankırı'da gebe 2 sokak kedisine tıbbi müdahale

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da gebe 2 sokak kedisi, belediye veteriner hekimi tarafından ameliyat edildi. Kedilerden birinin yavrularının anne karnında öldüğü tespit edilirken, diğer kedi 3 yavru doğurdu.
İki gün boyunca normal doğum yapamayan 2 sokak kedisi, Çankırı Belediyesi Veteriner Hekimi Zekeriya Öcal tarafından acilen operasyona alındı. Kedilerden birinin yavrularının anne karnında öldüğü tespit edilirken diğer kedi operasyon sonrasında 3 yavru doğurdu. Kedilerin ve yavruların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "Doğum yapamayan kediler vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine veteriner hekimimiz tarafından merkezimize alındı ve operasyonla müdahale edildi. Bizim hizmet anlayışımız her canlının iyi ve kötü tüm koşullarında yanında olabilmek üzerine kurulu" dedi.
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