Çankırı'da iki kediye sezaryenle doğum yaptırıldı

Çankırı'da iki sokak kedisine sezaryenle doğum yaptırıldı.
Çankırı Belediyesine, farklı zamanlarda yapılan ihbarlar üzerine, doğumu tamamlayamayan iki hamile sokak kedisi belediyenin veteriner hekimi tarafından bulundukları yerden mobil ambulansa alınarak Çankırı Belediyesi Hayvan Kliniği'ne götürüldü.
Sezaryenle kedilerden birinin karnında ölen yavruları alındı, diğer kedinin üç yavrusu ise başarılı şekilde dünyaya getirildi. Yavrular sahiplendirildi.
Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yapılan ihbarlar üzerine veteriner hekimlerinin kısa sürede müdahalede bulunduğunu belirtti.
Hizmet anlayışlarının, her canlının iyi ve kötü koşullarında yanlarında olabilmek üzerine kurulu olduğunu aktaran Boz, ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlara da teşekkür etti.
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