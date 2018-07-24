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Çankırı'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:43 | Son Güncelleme

Çankırı'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Çankırı'da iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ferhat Yılmaz idaresindeki 06 FJ 7619 plakalı tır, Şabanözü-Orta karayolu Kümbet mevkisinde Cesur Şimşek yönetimindeki 55 K 3107 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerden Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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1 yaralı çankırı TIR trafik kazası

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