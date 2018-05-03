Çankırı'da kaçakçılık operasyonu

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 15 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atkaracalar ilçesi D-100 kara yolunda, yol kontrolü sırasında, İstanbul'a giden kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan aramada koliler arasına gizlenmiş ve yurda kaçak yollarla sokulmuş 15 bin 660 paket sigara ele geçirildi.
Ekiplerce kaçak malzemelere el konulduğu, sürücüyle ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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