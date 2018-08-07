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Çankırı'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Çankırı'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Çankırı'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet K. (59) idaresindeki 18 BJ 818 plakalı kamyon ile aynı istikamete giden Salih Altınbilezik (68) yönetimindeki 18 AAB 601 plakalı motosiklet, Eldivan-Çankırı yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Altınbilezik, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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