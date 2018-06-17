Çankırı'da kayıp kişi arazide ölü bulundu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi boş arazide ölü bulundu.
Ramazan Bayramı için Ankara'dan Ilgaz'ın Bükcük köyüne gelen Salim Ejderoğlu (53), dün akşam saatlerinde arazide dolaşmak üzere evden ayrıldıktan sonra dönmedi.
Bunun üzerine ailesi Ejderoğlu için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucunda köye yakın arazide sabah saatlerinde Ejderoğlu'nun cesedine ulaşıldı.
Ejderoğlu'nun cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ilgaz Devlet Hastanesine gönderildi.
AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'ndan olay yaratacak Muharrem İnce tweeti!
Son dakika! TSK açıkladı! Kandil'de teröristlere büyük darbe
Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp
Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Okuyucu Yorumları 0 yorum