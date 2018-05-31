Çankırı'da Mavi Marmara şehitleri anıldı

İsrail ordusunun uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine gerçekleştirdiği baskında şehit olanlar, Çankırı'da anıldı.

İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 8'inci yılında Karatekin Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğinde, Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

İHH Çankırı gönüllüsü Hasan Kale, grup adına yaptığı konuşmada, Mavi Marmara baskınının üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlattı.

İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 10 insani yardım gönüllüsünün hayatını kaybettiğini belirten Kale, "70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan anlaşmalara rağmen Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır." dedi.

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına da tepki gösteren Kale, şunları kaydetti:

"Büyük dönüş yürüyüşüne destek veren, büyük felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto eden Filistinli kardeşlerimiz son bir aydır İsrail’e karşı büyük bir direniş mücadelesi veriyor. Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını herkesin gözü önünde şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle son bir ayda 100’ü aşkın kişi şehit edildi, 10 binin üzerinde kişi de yaralandı. Bizler buradan Kudüs’ü asla yalnız bırakmayacağımızı herkese haykırıyoruz."

