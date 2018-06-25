Çankırı'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Etkisini artıran yağışla yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlük yaşadı.

AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi.

Buğday Pazarı Mahallesi sakinlerinden Seyit Çağalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanlarını su bastığını söyledi.

Yağışın yoğun olduğu dönemlerde bölgenin sürekli su altında kaldığını belirten Çağalar, "Yaklaşık bir saat yağmur yağdı ve her yeri su bastı. Apartmanımızın bodrum katı su doldu, kanalizasyonlar taştı. Çevreden akan suların hepsi bu bölgede toplanıyor." dedi.

