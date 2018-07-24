Çankırı'da şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde etkili olan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı, bazı ağaçlar yollara devrildi, evlerin çatıları uçtu.

Ağaçların devrilmesi sonucu aksayan trafik, ekiplerce ağaçların temizlenmesi sonucu normale döndü.

Görgü tanığı İbrahim Uysal, AA muhabirine, Selahattin İnal Sokak üzerinde yoğun rüzgar nedeniyle ağacın devrildiğini söyledi.

Ağacın devrildiği bölgede insanların olduğunu ancak kaçtıklarını anlatan Uysal, "Ben burada esnafım. Çıkan rüzgarda ağaç şiddetle sallandı ve devrildi. Burada kahvehanenin önünde insanlar oturuyordu. Ağacın devrildiğini gören vatandaşlar kaçtı. Yol kenarında da araçlar vardı ancak araçların üzerine düşmedi ağaç." diye konuştu.

Belediye ve itfaiye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

