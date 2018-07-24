Çankırı'da, şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve fırtına ağaçları kökünden sökerken, bazı evlerin ise çatısını uçurdu.

Çankırı'da bir süre etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlardan kopan dallar ise yollara saçıldı. Fırtınaya dayanamayan ağaçlar ise kökünden söküldü. Bazı işyerlerinin tabelaları da zarar gördü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yollara devrilen ağaç dalları, trafikte kısa süreli aksamaların yaşanmasına neden olurken, devrilen ağaçlar Çankırı Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI



