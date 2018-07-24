Çankırı'da, şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve fırtına ağaçları kökünden sökerken, bazı evlerin ise çatısını uçurdu.
Çankırı'da bir süre etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlardan kopan dallar ise yollara saçıldı. Fırtınaya dayanamayan ağaçlar ise kökünden söküldü. Bazı işyerlerinin tabelaları da zarar gördü.
Şiddetli rüzgar nedeniyle yollara devrilen ağaç dalları, trafikte kısa süreli aksamaların yaşanmasına neden olurken, devrilen ağaçlar Çankırı Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum