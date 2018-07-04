Çankırı'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çankırı'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
Erdal Ç. ile Elif Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İrfan Ç, tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Erdal Ç, tabancayla İrfan Ç'ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri de çevredeki bir iş yerinde çalışan Mustafa Ü'ye isabet etti.
Yaralanan İrfan Ç. ve Mustafa Ü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Erdal Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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