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Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:45 | Son Güncelleme

Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Eker idaresindeki 55 LM 161 plakalı otomobil, D-100 karayolu Sivricek mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Zeynep Daşdemir (59), Zeynep Daşdemir (6), Gülten Daşdemir (34) ve Yusuf Dündar (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf Dündar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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çankırı Kurşunlu trafik kazası

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