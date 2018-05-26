HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Fatih Mahallesi'nde çalışma yürüten polis, U.Ç. ve V.C'nin üzerinde yaptığı aramada 28,23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!
ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle ertelediÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Çankırı Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Bursa'da sele kapılan aracı kurtarmaya çalışırken eşi salavat getirdi! O anlar böyle görüntülendi!

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.