Çankırı'da üzerine yıldırım düşen kadın öldü

Çankırı'nın Ünür köyünde bir kadın, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Ünür köyünde düşen yıldırım, evinin bahçesinde bulunan Cemile Kelhüseyin'e (41) isabet etti.
Yaralanan Kelhüseyin, 112 Acil Servis ekibince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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