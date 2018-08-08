Çankırı'da yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi

Çankırı'nın Orta ilçesinde arazide mantar toplayan kadın yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Büğdüz köyü Tepe Üstü mevkisinde torunuyla mantar toplayan Sevgi Satılmış'a (53) yıldırım isabet etti.
Yere düşen kadının torunu durumu yakınlarına bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sevgi Satılmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Satılmış'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Orta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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