Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 37'si tutuklu 44 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, sanıklar hakkında verilen mütalaayı okuduktan sonra savunmaları dinledi.

Sanıklardan Lütfü A, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullanmadığını, programın telefonuna bilgisi dışında yüklendiği iddiasında bulundu.

Ramazan K. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Evinde Fetullah Gülen'e ait kitap bulunduğunu ancak bu kitabın varlığından bilgisinin olmadığını iddia eden Ramazan K, "Benim nazarımda FETÖ ve Abdullah Öcalan'ın kitabı arasında bir fark yok. Benim o kitaptan haberim olsa evde bulundurmazdım." ifadesini kullandı.

Lise yıllarında örgüte ait okula gitmek zorunda kaldığını ancak bunun için pişman olduğunu dile getiren Ramazan K, "Ben bugüne kadar bu örgüte prim vermedim. Bu örgütü lanetliyorum ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Bazı sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.