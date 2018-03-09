HABER

Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:33 | Son Güncelleme

Aralarında eski AK Parti Milletvekili İdris Şahin'in de bulunduğu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski AK Parti Milletvekili İdris Şahin'in de bulunduğu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Şahin ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti başkanı, celse arasında gelen belgeleri okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanıklardan Abdulhakim Doğrusözlü, hakkında somut hiçbir delil ortaya konulamadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Sanık Mehmet Ali Baykara da örgüte dini hassasiyetlerinden dolayı dahil olduğunu söyledi.

Kendisinin dini faaliyetlerden başka bir amacının olmadığını öne süren Baykara, beraatini istedi.

Diğer sanıkları ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, İdris Şahin'in de arasında bulunduğu bazı sanıkların dosyalarının mevcut dosyadan ayrılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma FETÖ idris şahin

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

Yargıtay'dan flaş Can Dündar kararı!

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

İki aile sokak ortasında çatıştı: 5 ölü 2 yaralı

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Karadeniz'de iğrenç olay! Silah zoruyla cinsel ilişkiye zorluyorlardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tepeden kopan kayalar garajın üstüne düştü

Tepeden kopan kayalar garajın üstüne düştü

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

THY 60 uçak alacak

THY 60 uçak alacak

Mülakat süreci başladı

Mülakat süreci başladı

İstanbul'da trafik denetimleri

İstanbul'da trafik denetimleri

Polis Okulunda Azeri ve Türk vekilden Afrin’e selam

Polis Okulunda Azeri ve Türk vekilden Afrin’e selam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.