Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski AK Parti Milletvekili İdris Şahin'in de bulunduğu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 16 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Şahin ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti başkanı, celse arasında gelen belgeleri okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanıklardan Abdulhakim Doğrusözlü, hakkında somut hiçbir delil ortaya konulamadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Sanık Mehmet Ali Baykara da örgüte dini hassasiyetlerinden dolayı dahil olduğunu söyledi.

Kendisinin dini faaliyetlerden başka bir amacının olmadığını öne süren Baykara, beraatini istedi.

Diğer sanıkları ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, İdris Şahin'in de arasında bulunduğu bazı sanıkların dosyalarının mevcut dosyadan ayrılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.