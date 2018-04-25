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Çankırılı 200 şehit için 200 fidan

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konseyince, Çankırılı 200 şehit için 200 fidan dikilerek "Şehitler Tepesi" oluşturuldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Öğrenci Konseyi tarafından, Çankırılı 200 şehit için 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Uluyazı Kampüsü'nde belirlenen alana dikilen çam fidanlarının her birine öğrenciler ve şehit aileleri tarafından şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kartlar asıldı.

Fidan dikme töreninde konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversite olarak "Şehitler Tepesi" oluşturmanın kendileri için bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Çankırı'nın 200 şehidi olduğunu, bu alana da 200 fidan dikileceğini belirten Ayrancı, "Şehitlerimiz 'ölümü öldüren' insanlar. Ölümü öldürmüş 200 şehidimiz burada dikilecek ağaçların manevi gölgesinde dinlenecekler. Bu çalışmada emeği geçen ve destek veren tüm kurumlara ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol da şehitler anısına fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Her şehidin milletin nefes alması için toprakları kanlarıyla suladığını aktaran Kol, "Bugün kan ve toprak yerine fidan ve toprak buluşuyor. Ancak bizlere nefes oluşları hiç değişmiyor. Yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Bedenleri burada olmasa dahi hizmetleri halen devam ediyor. Şehitler ölmez, vatan asla bölünmez." diye konuştu.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke ise mutlu bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Böyle bir programdan bahsettiler biz de memnuniyetle karşıladık. Çankırı'da ikamet eden şehit aileleri ve gazilerimizle katılarak, şehit evlatlarımızın, şehit babalarımızın, şehit kardeşlerimizin, şehit eşlerimizin adına fidan dikmeye seve seve, koşa koşa geldik. Çankırı'da 200 şehidimiz var, yaklaşık 100 şehit ailemiz buradaydı. Bizzat kendi evlatlarının adına çam ağaçlarını kendileri diktiler." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından şehitlerin isimlerinin bulunduğu fidanlar toprakla buluşturuldu.

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