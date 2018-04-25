Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Öğrenci Konseyi tarafından, Çankırılı 200 şehit için 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Uluyazı Kampüsü'nde belirlenen alana dikilen çam fidanlarının her birine öğrenciler ve şehit aileleri tarafından şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kartlar asıldı.

Fidan dikme töreninde konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversite olarak "Şehitler Tepesi" oluşturmanın kendileri için bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Çankırı'nın 200 şehidi olduğunu, bu alana da 200 fidan dikileceğini belirten Ayrancı, "Şehitlerimiz 'ölümü öldüren' insanlar. Ölümü öldürmüş 200 şehidimiz burada dikilecek ağaçların manevi gölgesinde dinlenecekler. Bu çalışmada emeği geçen ve destek veren tüm kurumlara ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol da şehitler anısına fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Her şehidin milletin nefes alması için toprakları kanlarıyla suladığını aktaran Kol, "Bugün kan ve toprak yerine fidan ve toprak buluşuyor. Ancak bizlere nefes oluşları hiç değişmiyor. Yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Bedenleri burada olmasa dahi hizmetleri halen devam ediyor. Şehitler ölmez, vatan asla bölünmez." diye konuştu.