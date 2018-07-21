Cankurtaranlar iki ayda 2 bin 268 kişiyi kurtardı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki plajlarda hizmet veren cankurtaranlar, haziran ve temmuz aylarında 2 bin 268 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Belediyede alınan bilgiye göre, İstanbulluların plajlara yoğun ilgi göstermesi nedeniyle cankurtaranlar, özellikle hafta sonları yoğun mesai yapıyor.
İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İstanbul'da 12 ilçede toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda cankurtaran hizmeti veriyor.
Plajlarda görev yapan 481 cankurtaran, 35 jet-Ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 2 can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ve 190 gözetleme kulesi ile vatandaşların can güvenliği için çalışıyor.
Ekipler, 1 Haziran'da başlayan plaj sezonunda şu ana kadar 2 bin 268 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. 14 Temmuz Cumartesi günü 113, 15 Temmuz Pazar günü ise 550 vatandaşa müdahale eden cankurtaranlar, iki aylık süreçte en çok kurtarmayı 202 kişi ile Şile Sofular plajında gerçekleştirdi.
Cankurtaranlar, 2005 yılından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 48 bin 829 vatandaşı kurtardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içindeki plaj, cankurtaran ve kurtarılan insan sayısı şöyle:
Yıl plaj sayısı personel sayısı kurtarılan kişi sayısı
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2005 3 68 981
2006 7 113 1024
2007 14 239 2171
2008 18 281 2766
2009 18 281 2344
2010 18 281 2515
2011 33 348 2026
2012 32 356 4266
2013 35 411 4869
2014 35 421 6646
2015 36 431 5751
2016 38 450 6462
2017 38 481 4740
2018 38 481 2268
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