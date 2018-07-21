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Cankurtaranlar iki ayda 2 bin 268 kişiyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı içindeki 38 plajda hizmet veren 481 cankurtaran, haziran ve temmuz ayında denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 bin 268 vatandaşa müdahale etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki plajlarda hizmet veren cankurtaranlar, haziran ve temmuz aylarında 2 bin 268 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Belediyede alınan bilgiye göre, İstanbulluların plajlara yoğun ilgi göstermesi nedeniyle cankurtaranlar, özellikle hafta sonları yoğun mesai yapıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İstanbul'da 12 ilçede toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda cankurtaran hizmeti veriyor.

Plajlarda görev yapan 481 cankurtaran, 35 jet-Ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 2 can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ve 190 gözetleme kulesi ile vatandaşların can güvenliği için çalışıyor.

Ekipler, 1 Haziran'da başlayan plaj sezonunda şu ana kadar 2 bin 268 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. 14 Temmuz Cumartesi günü 113, 15 Temmuz Pazar günü ise 550 vatandaşa müdahale eden cankurtaranlar, iki aylık süreçte en çok kurtarmayı 202 kişi ile Şile Sofular plajında gerçekleştirdi.

Cankurtaranlar, 2005 yılından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 48 bin 829 vatandaşı kurtardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içindeki plaj, cankurtaran ve kurtarılan insan sayısı şöyle:

Yıl plaj sayısı personel sayısı kurtarılan kişi sayısı

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2005 3 68 981

2006 7 113 1024

2007 14 239 2171

2008 18 281 2766

2009 18 281 2344

2010 18 281 2515

2011 33 348 2026

2012 32 356 4266

2013 35 411 4869

2014 35 421 6646

2015 36 431 5751

2016 38 450 6462

2017 38 481 4740

2018 38 481 2268

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boğulma Büyükşehir Cankurtaranlar Hayat İBB istanbul kurtarma plaj

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