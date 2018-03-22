"Canlı bomba" eylemi sanığına DEAŞ davası

Adana Merkez Sabancı Camisi'nde cuma namazı sırasında minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağırdığı gerekçesiyle 70 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Mahmut Kılıçaslan ile DEAŞ operasyonunda yakalanan bir şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırıp Suriye'ye gönderdikleri, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerini evlerinde barındırdıkları ve sakladıkları iddiasıyla geçen yılın kasım ayında yakalanıp tutuklanan Kılıçaslan ve Burak Tunç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Adana Merkez Camisi'nde 1 Temmuz 2017'de üzerindeki el yapımı bombayla eylem yapmaya kalkışırken etkisiz hale getirilip tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Kılıçaslan ile Tunç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan on beşer yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kılıçaslan'ın tahliye edildikten sonra DEAŞ terör örgütü adına ses getirici bir eylem yapma arayışı içinde olduğu belirtildi.